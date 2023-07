https://it.sputniknews.com/20230716/organizzatori-di-un-torneo-di-tennis-in-polonia-chiedono-a-russi-e-bielorussi-di-non-partecipare-17366553.html

Organizzatori di un torneo di tennis in Polonia chiedono a russi e bielorussi di non partecipare

Gli organizzatori del Challenger nel villaggio polacco di Kozerki hanno raccomandato ai tennisti russi e bielorussi di non iscriversi al torneo. 16.07.2023, Sputnik Italia

"Data la situazione in Ucraina, si prega di non fare domanda per la partecipazione al torneo di atleti che rappresentano paesi come Russia e Bielorussia. I giocatori che rappresentano Russia e Bielorussia non saranno ammessi al torneo", si legge sul sito ufficiale della gara.Il torneo in Polonia si terrà dal 14 al 19 agosto.I tennisti russi e bielorussi possono partecipare ai tornei dell'Association of Tennis Professionals (ATP) e della Women's Tennis Association (WTA) in uno stato neutrale in tutti i paesi.

