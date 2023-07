L'ultima nave nell'ambito dell'"accordo sul grano" lascia Odessa

https://it.sputniknews.com/20230716/lultima-nave-nellambito-dellaccordo-sul-grano-lascia-odessa-17368320.html

L'ultima nave nell'ambito dell'"accordo sul grano" ha lasciato il porto di Odessa prima della scadenza dell'accordo il 17 luglio, riferisce Reuters, citando un... 16.07.2023, Sputnik Italia

Si tratta della nave Samsun battente bandiera turca.L'ultima nave nell'ambito dell’accordo mediato dalle Nazioni Unite che consente l'esportazione sicura di grano ucraino attraverso il Mar Nero ha lasciato il porto di Odessa domenica mattina prima della scadenza per l'estensione dell'accordo.Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha dichiarato il 21 giugno che non ci sono prerequisiti per estendere l'accordo sul grano, poiché gli obblighi nei confronti della Russia non vengono rispettati. L'accordo sul grano scade il 17 luglio.Sabato, il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione con il suo omologo sudafricano Cyril Ramaphosa, ha affermato che l'obbligo di rimuovere gli ostacoli all'esportazione di cibo e fertilizzanti russi non è stato rispettato. Putin durante la conversazione ha sottolineato che l'obiettivo principale dell'accordo, vale a dire la fornitura di grano ai paesi bisognosi, anche nel continente africano, non è stato realizzato.

