Esperto turco: l'Occidente non ha più bisogno di grano dall'Ucraina



"L'indifferenza dell'Occidente nei confronti dell'accordo può essere spiegata così: l'Occidente non è più interessato al grano ucraino, inoltre, molti paesi europei hanno imposto divieti al grano e ai prodotti agricoli ucraini. Possiamo dire che i paesi occidentali non hanno più bisogno di questo accordo", ha spiegato l'esperto."L'Occidente non risponde alle condizioni di Mosca nelle circostanze in cui il suo obiettivo principale è rafforzare l'embargo contro la Federazione Russa. A questo proposito, la Russia è abbastanza comprensibile se non estende l'accordo. A mio avviso, la Federazione Russa avrà ragione", ha detto Sezer.Ha ricordato che i requisiti della Federazione Russa per ricollegare Rosselkhozbank allo SWIFT, rimuovere le restrizioni sull'assicurazione delle navi russe e molti altri non sono stati soddisfatti."Secondo me, se l'accordo viene esteso questa volta, sarà una sorpresa. Penso che sia necessario un nuovo accordo, tenendo conto di tutte le condizioni, se l'Occidente e le Nazioni Unite sono ancora interessati al grano ucraino", Sezer ha detto.

