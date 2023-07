https://it.sputniknews.com/20230716/difesa-aerea-russa-intercetta-tre-razzi-himars-e-due-razzi-s-200-17366896.html

Difesa aerea russa intercetta tre razzi HIMARS e due razzi S-200

Difesa aerea russa intercetta tre razzi HIMARS e due razzi S-200

La difesa aerea russa ha abbattuto tre razzi HIMARS e due missili del sistema missilistico antiaereo S-200 modificato in una versione d'attacco, ha riferito... 16.07.2023, Sputnik Italia

russia

difesa

"Nelle ultime 24 ore, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato tre ordigni del lanciarazzi multiplo HIMARS e due missili antiaerei S-200 modificati in una versione d'attacco per colpire bersagli a terra", afferma il ministero nel bollettino quotidiano.Inoltre, 13 droni ucraini sono stati distrutti in varie zone delle regioni di Zaporozhye e Kherson, nonché in LPR e DPR.

