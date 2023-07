Una conversazione tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping non è ancora stata programmata, ma è prevista in futuro, ha... 16.07.2023, Sputnik Italia

Casa Bianca non è ancora pronta ad annunciare la data della conversazione tra Biden e Xi Jinping

© Sputnik . Natalya Seliverstova La Casa Bianca © Sputnik . Natalya Seliverstova

Seguici su

Una conversazione tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping non è ancora stata programmata, ma è prevista in futuro, ha affermato in un'intervista alla CBS Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del capo della Casa Bianca.