Zelensky vuole un vertice della pace in Ucraina

2023-07-15T18:20+0200

"Oggi, il Presidente della Repubblica di Corea Yoon Seok-yeol e la First Lady Kim Kong-hee sono in Ucraina. Durante questa visita - la prima nella storia delle nostre relazioni - discutiamo di tutto ciò che è importante per la vita normale e sicura di persone, per l'ordine internazionale basato su regole. Il ritorno di adulti e bambini deportati, l'attuazione della Formula di Pace e la preparazione di un vertice di pace globale, la sicurezza alimentare ed energetica e la cooperazione economica", ha affermato Zelensky.In precedenza, il capo dell'ufficio di Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, aveva affermato che Kiev vorrebbe tenere il cosiddetto "vertice di pace" globale in Ucraina.All'inizio di giugno, una fonte di RIA Novosti a Mosca ha osservato che il cosiddetto vertice di pace che Zelensky sta cercando di convocare ha poco a che fare con un accordo pacifico, così come la sua "formula di pace", chiunque accetti di parteciparvi verrà automaticamente considerato come sostenitore del confronto armato.Mosca ha più volte indicato di essere pronta per i negoziati, ma Kiev ne ha imposto il divieto a livello legislativo. L'Occidente invita costantemente la Federazione Russa a negoziare, iniziativa per la quale Mosca mostra disponibilità, ma allo stesso tempo l'Occidente ignora i continui rifiuti di Kiev di impegnarsi nel dialogo. In precedenza, il Cremlino aveva affermato che non ci sono prerequisiti per il passaggio della situazione in Ucraina a un corso pacifico, la priorità assoluta per la Russia è raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale, al momento ciò è possibile solo con mezzi militari. Come affermato al Cremlino, la situazione in Ucraina può andare verso una direzione pacifica, a condizione che si tenga conto della situazione de facto e delle nuove realtà, tutte le richieste di Mosca sono ben note.

