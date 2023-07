https://it.sputniknews.com/20230715/servizio-di-sicurezza-russo-sventa-un-attentato-contro-la-direttrice-di-sputnik-margarita-simonyan-17364720.html

Servizio di sicurezza russo sventa un attentato contro la caporedattrice di Rossiya Segodnya e RT

"Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa, insieme al Comitato investigativo e al Ministero degli affari interni della Russia, ha impedito la preparazione da parte dei servizi speciali ucraini dell'omicidio di Margarita Simonyan, caporedattrice del canale televisivo RT e dell'Agenzia di informazione internazionale Rossiya Segodnya", ha affermato il servizio in una nota."Secondo i dati a disposizione, si stava preparando anche l'omicidio di Ksenia Sobchak", aggiunge l’FSB.Si precisa che il 14 luglio 2023, membri del gruppo neonazista Paragraph-88 sono stati arrestati a Mosca e nella regione di Ryazan, che hanno condotto operazioni di ricognizione vicino "agli indirizzi di lavoro e di residenza degli oggetti di attentati"."Nel corso delle indagini ai detenuti sono stati sequestrati un fucile d'assalto Kalashnikov, 90 cartucce per esso, coltelli, tirapugni, manganelli di gomma, manette, galloni e bandiere con simboli nazisti, letteratura nazista, nonché apparecchiature di comunicazione e computer con informazioni che confermano le loro intenzioni criminali", ha riferito all'FSB."Nel corso delle azioni investigative, hanno confermato la preparazione di tentativi di omicidio su istruzioni dell'SBU (Servizio di sicurezza dell'Ucraina) per una ricompensa di 1,5 milioni di rubli (circa 15.000 euro) per ogni omicidio", ha detto l'FSB.

