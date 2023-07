https://it.sputniknews.com/20230715/russia-si-dichiara-pronta-a-organizzare-un-incontro-trilaterale-sul-nagorno-karabakh-17365037.html

Russia si dichiara pronta a organizzare un incontro trilaterale sul Nagorno-Karabakh

La Russia è pronta a organizzare una riunione dei ministri degli Esteri della Federazione Russa, dell'Armenia e dell'Azerbaigian nel prossimo futuro per... 15.07.2023, Sputnik Italia

Nell'ottobre 2022 e nel maggio 2023, ai vertici sotto l’egida dell'Unione europea, l'Armenia ha riconosciuto il Nagorno-Karabakh come parte del territorio dell'Azerbaigian, ha affermato il ministero nel commento."Rispettiamo la decisione sovrana dell’amministrazione armena, tuttavia, ciò ha cambiato radicalmente le condizioni fondamentali in base alle quali è stata firmata la Dichiarazione dei leader di Russia, Azerbaigian e Armenia il 9 novembre 2020, nonché la situazione del contingente russo di peacekeeping di stanza nella regione", hanno sottolineato il dipartimento.Come sottolineato dal ministero degli Esteri russo, "in queste condizioni, non si dovrebbe trasferire la responsabilità del destino della popolazione armena del Karabakh a paesi terzi". "Dovremmo iniziare immediatamente a preparare un trattato di pace tra Baku e Yerevan, sulla base degli accordi raggiunti in precedenza", ha affermato il ministero."Siamo pronti a organizzare una riunione trilaterale dei ministri degli Esteri a Mosca nel prossimo futuro per discutere le modalità di attuazione degli accordi al più alto livello, compreso il tema dell'accordo su un trattato di pace, con successivo passaggio al vertice russo-azerbaigiano-armeno a Mosca per firmare il suddetto documento", si legge nel commento sul sito del ministero.Parte integrante dell'accordo di pace tra Baku e Yerevan "dovrebbero essere garanzie affidabili e chiare dei diritti e della sicurezza degli armeni del Nagorno-Karabakh, nonché la rigorosa attuazione dell'intero complesso di accordi tripartiti tra Russia, Azerbaigian e Armenia", ha detto il dipartimento diplomatico. Ciò include lo sblocco delle comunicazioni di trasporto e l'avvio del processo di delimitazione del confine tra l’Armenia e l’Azerbaigian.

russia, armenia, azerbaigian, politica