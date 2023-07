https://it.sputniknews.com/20230715/onu-nessuna-nave-russa-con-fertilizzanti-e-partita-nellambito-dellaccordo-sul-grano-17365439.html

ONU: nessuna nave russa con fertilizzanti è partita nell'ambito dell'"accordo sul grano"

Non è stata inviata una sola nave con fertilizzanti russi per l'intera durata dell'"iniziativa del Mar Nero", ha riferito a Sputnik il ​​Centro di... 15.07.2023

"L'accordo del 22 luglio 2022 consente anche l'esportazione di fertilizzanti (russi, ndr), compresa l'ammoniaca, ma nell'ambito dell'iniziativa non è stata inviata una sola nave con fertilizzanti", ha affermato l'organizzazione.Come osservato dal centro, l'esportazione di fertilizzanti dipende dalla situazione con la conduttura per l'ammoniacaTogliatti-Odessa, fatta esplodere il 5 giugno, ma "al momento il suo stato non è noto".All'inizio di giugno, il ministero della Difesa russo ha riferito che un gruppo di sabotaggio ucraino ha fatto esplodere la conduttura per l'ammoniaca Togliatti-Odessa nella regione di Kharkov. Il servizio stampa di PJSC Transammiak, l'operatore della sezione russa della conduttura, ha dichiarato a Sputnik che la parte del gasdotto assegnatagli è stata tagliata dalla sezione ucraina ed è in buone condizioni sotto costante monitoraggio.

