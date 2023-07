https://it.sputniknews.com/20230715/mosca-attacco-ucraino-contro-centrale-nucleare-di-kursk-dimostra-metodi-terroristici-di-kiev-17364608.html

Mosca: attacco ucraino contro centrale nucleare di Kursk dimostra metodi terroristici di Kiev

15.07.2023 - Mosca condanna fermamente i piani di Kiev di utilizzare metodi terroristici contro le centrali nucleari russe, che potrebbero portare a una catastrofe nucleare.

Venerdì, il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoit, ha riferito della caduta di un drone a Kurchatov, cittadina in cui si trova la centrale nucleare di Kursk. Ha specificato che non ci sono state vittime, le strutture critiche non sono state danneggiate.“Condanniamo fermamente i piani dolosi dell'Ucraina di utilizzare attivamente metodi terroristici contro le centrali nucleari russe, che potrebbero portare a una catastrofe nucleare su vasta scala in Europa”, ha affermato la portavoce del ministero.Come ha sottolineato Zakharova, la centrale nucleare di Kursk era il probabile obiettivo del nuovo attacco ucraino a Kurchatov, "il che indica ancora una volta che il regime di Kiev ha intrapreso la strada dell'uso di metodi di terrorismo nucleare"."Chiediamo alla comunità internazionale e alla leadership dell'AIEA e dell'ONU di prestare la massima attenzione a questo e sottoporre a dura condanna il comportamento irresponsabile di Kiev", ha sottolineato.

