Ministri degli Esteri di Russia e Thailandia tengono colloqui a Phuket

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il ministro degli Esteri thailandese Don Pramudwinai hanno tenuto colloqui in vista della cerimonia ufficiale di... 15.07.2023, Sputnik Italia

La cerimonia si svolgerà più tardi sabato pomeriggio alla presenza di entrambi i ministri, funzionari del governo provinciale di Phuket, funzionari russi e tailandesi e ospiti d'onore.Il Consolato Generale a Phuket, la cui circoscrizione consolare copre l'isola di Phuket e le province limitrofe, è il primo Consolato Generale russo in Thailandia. In passato, nelle province tailandesi, le più frequentate dai turisti russi, c'erano consolati onorari della Russia guidati da cittadini thailandesi - a Pattaya (nelle province di Chonburi e Rayong), a Phuket (nelle province di Phuket, Krabi e Phanga), a Koh Samui (provincia di Surat Thani) e nella città di Chiang Mai (nelle province del nord della Thailandia). In tutte le province tranne Phuket, continuano a funzionare.L'isola di Phuket si differenzia dalle altre località turistiche della Thailandia per la sua notevole distanza da Bangkok, dove si trova l'ambasciata russa, e per il maggior numero di cittadini russi nel paese, sia turisti che residenti sull'isola e nelle province vicine.

