La moneta comune dei BRICS può proteggere dalle fluttuazioni dei tassi di cambio - esperto

Lo ha dichiarato Yevgeny Kalyanov, della società di servizi finanziari BCS World of Investments, ha dichiarato a Sputnik.Secondo l'esperto, la moneta "sarà sovranazionale" e i paesi non dovranno abbandonare le loro monete nazionali, "come è successo con l'arrivo dell'euro".Inoltre, questa valuta consentirà, nelle transazioni commerciali, di rinunciare alla conversione attraverso il dollaro, ha spiegato.Il vicedirettore del centro di competenza della National Technological Initiative presso l'Università statale di Mosca, Sergey Trostyansky, ha sottolineato che "c'è ovviamente una tendenza ad utilizzare sempre meno il dollaro nei pagamenti internazionali".Il gruppo BRICS è una partnership economico-commerciale intergovernativa di cinque paesi in rapido sviluppo che rappresentano oltre il 20% del prodotto interno lordo globale e il 42% della popolazione mondiale. Recentemente, paesi come Argentina, Arabia Saudita, Algeria, Egitto, Indonesia, Iran, Turchia e altri hanno mostrato interesse ad entrare a far parte del gruppo.

