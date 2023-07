https://it.sputniknews.com/20230715/la-camera-di-commercio-italo-russa-pensa-ad-un-sistema-per-pagare-le-merci-in-rubli-17366036.html

La Camera di Commercio italo-russa pensa ad un sistema per pagare le merci in rubli

La Camera di Commercio italo-russa pensa ad un sistema per pagare le merci in rubli

Il presidente dell'ente, però, ha ammesso che al momento ci sono difficoltà negli scambi tra Italia e Russia, anche in quelle categorie di merci che non sono... 15.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-15T21:36+0200

2023-07-15T21:36+0200

2023-07-15T21:36+0200

italia

russia

commercio

rublo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/64/22/642218_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_4267c0575e550a51796f2e9559fae809.jpg

La Camera di commercio italo-russa intende creare un sistema che consentirà alle aziende russe di acquistare merci italiane a cui non è vietata l'importazione dalle sanzioni, ha dichiarato a Sputnik il presidente dell'ente Ferdinando Pelazzo.Il presidente della Camera ha anche osservato che quasi la metà delle esportazioni italiane verso la Russia non sono sanzionate.Pelazzo ha detto che ci sono aziende italiane che vogliono restare sul mercato russo, ma anche loro molto probabilmente se ne andranno se la situazione non cambierà in meglio.La Camera di Commercio Italo-Russa è un'organizzazione privata senza scopo di lucro il cui obiettivo è promuovere la cooperazione commerciale ed economica tra Italia e Russia assistendo gli imprenditori dei due Paesi.

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, russia, commercio, rublo