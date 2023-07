https://it.sputniknews.com/20230715/f-16-gli-usa-non-hanno-ancora-dato-il-permesso-di-addestrare-i-piloti-ucraini-17364916.html

F-16, gli USA non hanno ancora dato il permesso di addestrare i piloti ucraini

F-16, gli USA non hanno ancora dato il permesso di addestrare i piloti ucraini

Washington deve ancora dare il permesso ufficiale di addestrare i piloti militari ucraini sui caccia F-16 statunitensi, ha riferito Politico venerdì. 15.07.2023, Sputnik Italia

Secondo l'articolo, circa 12 paesi europei che hanno promesso di addestrare piloti ucraini sono ancora in attesa di approvazione formale da parte degli Stati Uniti, senza la quale non possono iniziare a istruire le forze armate ucraine.Il quotidiano ricorda che la formazione dovrebbe iniziare ad agosto in Danimarca, con l'intenzione di istituire un centro di formazione regionale in Romania. Tuttavia, il processo non può iniziare fino a quando il Dipartimento di Stato americano non darà il permesso ufficiale di trasferire istruzioni, simulatori e altre attrezzature necessarie, osserva l'articolo.Il portavoce del Pentagono, il tenente colonnello Garron Garn, ha spiegato a Politico che mentre il presidente Usa Joe Biden ha promesso il "via libera" al programma di addestramento, la richiesta ufficiale è ancora "in sospeso".Secondo il giornale, non c'è motivo di ritenere che Washington alla fine non darà il suo consenso.

