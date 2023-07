https://it.sputniknews.com/20230715/al-mayadeen-i-paesi-sono-stanchi-dellordine-mondiale-unipolare-che-ha-giorni-contati-17365788.html

Al Mayadeen: i paesi sono stanchi dell'ordine mondiale unipolare che ha giorni contati

Al Mayadeen: i paesi sono stanchi dell'ordine mondiale unipolare che ha giorni contati

Gli Stati Uniti hanno celebrato l'istituzione di un ordine mondiale unipolare dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma i suoi giorni stanno volgendo al... 15.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-15T16:24+0200

2023-07-15T16:24+0200

2023-07-15T16:24+0200

usa

cina

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/614/59/6145936_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_1bb519a6b2e6477521857daad6172791.jpg

I giornalisti hanno ricordato le parole del politologo americano Joseph Nye che ha affermato che quando un paese o un popolo diventa troppo forte, fa sì che altri stati o nazioni si mobilitino e si uniscano contro di esso per creare un equilibrio di potere e resistere all'uscita "oltre la ragione".L’edizione ha osservato che l'attuale sistema liberale americano continua ad essere un attore importante nel mondo, poiché l'era dell'ordine mondiale unipolare continua. Tuttavia, si sentono già voci da altri paesi, in particolare dalla Russia e dalla Cina, che invitano a porre fine a questo sistema. In alternativa, viene proposto un mondo multipolare, basato sui principi di non ingerenza negli affari interni, rispetto della sovranità e risoluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e le norme giuridiche internazionali.Al Mayadeen ritiene che molti stati sostengano la formazione di un tale ordine mondiale e cerchino di aderire ai BRICS o siglare accordi militari o economici con Russia e Cina.I giornalisti hanno anche citato le parole dell'analista americano Farid Zakaria, secondo cui il mondo non può rimanere unipolare per decenni e poi trasformarsi improvvisamente in bipolare o multipolare, lo attendono lenti cambiamenti nelle relazioni internazionali e "altri attori si stanno rafforzando".

usa

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, cina, russia, politica