Un drone cade vicino alla Centrale nucleare di Kursk

Un drone cade vicino alla Centrale nucleare di Kursk

Un drone è esploso vicino a un edificio residenziale a Kurchatov, è caduto a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Kursk, ha affermato a Sputnik un... 14.07.2023, Sputnik Italia

"Un drone di tipo aereo seguito da un'esplosione del "riempimento" è precipitato vicino a un edificio residenziale di nove piani", ha detto il portavoce.Ha aggiunto che al drone sono mancati pochi chilometri per raggiungere la centrale.Come ha detto in precedenza il governatore della regione di Kursk Roman Starovoit, le strutture critiche non sono state danneggiate durante l'attacco e non ci sono state vittime. Secondo lui, la facciata dell'edificio residenziale è stata danneggiata e la vetrata del primo piano è stata rotta.Kurchatov si trova a 38 chilometri a ovest di Kursk, la popolazione è di circa 40mila persone. La città è nota per avere sul suo territorio la centrale nucleare di Kursk.

