Sorella di Kim Jong-un critica la riunione del Consiglio di sicurezza ONU sul lancio del missile

Sorella di Kim Jong-un critica la riunione del Consiglio di sicurezza ONU sul lancio del missile

Kim Yo-jong, vice capo del Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea del Nord e sorella del leader Kim Jong-un, ha criticato la riunione del... 14.07.2023, Sputnik Italia

Kim Yo-jong ha condannato la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul lancio di missili nordcoreani e ha affermato che il lancio funge da manifestazione "legittima" di autodifesa in risposta alla politica ostile degli Stati Uniti."Nessuno ha motivo di opporsi al lancio del nostro nuovo tipo di missile balistico intercontinentale", ha detto.Ha anche avvertito che "cose ​​molto maliziose" ci sono ancora in riserva per gli Stati Uniti mentre il suo Paese intende creare il deterrente nucleare "più schiacciante" fino a quando gli Stati Uniti non abbandoneranno la loro politica ostile nei confronti della Corea del Nord.La Corea del Nord ha lanciato mercoledì il suo missile balistico intercontinentale Hwaseongpo-18. Successivamente, la North Korean Central News Agency (KCNA) ha confermato mercoledì il lancio del missile balistico intercontinentale. Il lancio è stato guidato personalmente dal presidente del Consiglio di Stato della RPDC Kim Jong-un. Secondo quanto riferito, i test miravano a confermare la fattibilità tecnica e l'affidabilità operativa degli ICBM e "non hanno influito negativamente sulla sicurezza dei paesi vicini". Il volo del missile è durato 74 minuti ed è diventato il più lungo tra i missili balistici lanciati dalla Corea del Nord. Il raggio di volo era di mille chilometri, l'altitudine massima di volo era di oltre seimila chilometri.

