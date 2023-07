https://it.sputniknews.com/20230714/si-e-concluso-in-russia-il-forum-sulle-tecnologie-del-futuro-17363890.html

Si è concluso in Russia il Forum sulle Tecnologie del Futuro

Si è concluso in Russia il Forum sulle Tecnologie del Futuro

14.07.2023

2023-07-14T19:33+0200

È sato "Superando il Futuro" il motto del Forum sulle Tecnologie del Futuro "Calcolo e Comunicazioni. Il Mondo Quantico", che ha aperto una serie di eventi annuali dedicati alla discussione sulle aree rivoluzionarie dello sviluppo tecnologico della Russia.Il compito principale del Forum è stimolare il lavoro congiunto dello stato, della scienza e delle imprese nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie che consentano alla Russia di conformarsi alle tendenze globali e rivendicare la leadership tecnologica globale.Vladimir Putin ha proposto "di preparare entro un anno un nuovo progetto nazionale per il periodo fino al 2030, vale a dire il progetto nazionale per la formazione di un'economia dei dati".Le società statali responsabili dello sviluppo delle tecnologie quantistiche nel paese hanno presentato i loro sviluppi avanzati al presidente della Russia. Il più potente del Paese si è rivelato essere un computer quantistico ionico a 16 qubit, su cui viene lanciato un algoritmo di calcolo molecolare utilizzando una piattaforma cloud, che è stato dimostrato dalla Corporazione Statale Rosatom.A loro volta, i rappresentanti delle ferrovie russe hanno parlato della costruzione di una rete quantistica dorsale come parte dell'attuazione della tabella di marcia delle comunicazioni quantistiche, che entro il 2030 attraverserà 34 regioni.La Conferenza scientifica internazionale ICQT 2023, che ha aperto il Forum, è diventata un evento "senza frontiere" e ha riunito scienziati provenienti da Russia, India, Brasile, Cina, Francia, Svezia, Bielorussia, Germania e Australia. Nella sede si sono svolti numerosi dibattiti dedicati alla cooperazione internazionale e all'attuazione di progetti comuni. In particolare, gli scienziati hanno parlato dell'esperimento russo-cinese per testare le comunicazioni spaziali quantistiche.Il Forum si è svotlo sotto gli auspici del Decennio della Scienza e della Tecnologia, annunciato dal 2022 con decreto del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. L'evento è stato ospitato dalla Fondazione Roscongress, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Comunicazioni e dei Mass Media della Federazione Russa e dell'Accademia Russa delle Scienze.

