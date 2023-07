https://it.sputniknews.com/20230714/orban-ucraina-ha-perso-la-sovranita-17361351.html

Orban: Ucraina ha perso la sovranità

Orban: Ucraina ha perso la sovranità

Il conflitto in Ucraina finirà immediatamente quando lo vorranno gli Stati Uniti, poiché l'Ucraina ha perso sovranità e riceve denaro e armi dall'Occidente, il... 14.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-14T09:22+0200

2023-07-14T09:22+0200

2023-07-14T09:22+0200

la situazione in ucraina

ungheria

politica

ucraina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/363/60/3636080_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_ab08e1df8a29b2d5f8aa3bec5603840b.jpg

"Se gli americani vogliono, la pace verrà domani mattina. E perché gli americani non vogliono è la domanda che si sta ponendo tutto il mondo. Dopotutto, l'Ucraina ha effettivamente perso la sovranità: non ha soldi, né industria militare, né capacità di produzione militare proprie. Il denaro (l'Ucraina - ndr) lo riceve principalmente dagli Stati Uniti, fondi militari - anche dagli americani e dall'Occidente", ha dichiarato Orban."Se gli Stati Uniti avessero detto che volevano la pace, fermiamo la guerra, cessiamo il fuoco e iniziamo i negoziati, sarebbe arrivata la mattina dopo. Perché gli americani non lo vogliono, non abbiamo nemmeno ricevuto una risposta al vertice della NATO", ha detto il primo ministro ungherese.

ungheria

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ungheria, politica, ucraina, usa