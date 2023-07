https://it.sputniknews.com/20230714/ministero-interni-turco-annuncia-arresto-di-bande-che-aiutavano-i-migranti-a-raggiungere-ue-via-17361959.html

Ministero Interni turco annuncia arresto di bande che aiutavano i migranti a raggiungere UE via mare

Ministero Interni turco annuncia arresto di bande che aiutavano i migranti a raggiungere UE via mare

Il ministero degli Interni turco ha annunciato venerdì che è stata arrestata una banda di criminali che aiutava i migranti a raggiungere i paesi dell'UE via... 14.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-14T12:49+0200

2023-07-14T12:49+0200

2023-07-14T12:49+0200

turchia

ue

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/908/87/9088756_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e2deea142d21c05303f5a4118f4de0e9.jpg

Nella provincia di Kirklareli, nella Turchia occidentale, è stata eseguita un'operazione congiunta di guardie di frontiera, guardie costiere e polizia."Nel corso di cinque diverse operazioni, sono stati arrestati nove organizzatori di immigrazione clandestina internazionale, che hanno inviato migranti in Bulgaria, Serbia e Germania", si legge in un comunicato stampa.Sei dei detenuti sono stati arrestati, ha detto il ministero, e sono stati confiscati anche tre auto, cinque gommoni e cinque barche a motore, oltre a 78 giubbotti di salvataggio.A seguito di un'altra operazione nella provincia meridionale di Mugla, sono stati arrestati altri nove sospettati di organizzare l'immigrazione clandestina, che hanno aiutato i migranti a raggiungere l'Italia.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato giovedì che i cittadini turchi sperimenteranno presto cambiamenti a seguito delle operazioni per combattere i migranti illegali.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, ue, migranti