https://it.sputniknews.com/20230714/il-vertice-nato-e-un-vertice-di-morte---video-17364051.html

"Il vertice Nato è un vertice di morte" - Video

"Il vertice Nato è un vertice di morte" - Video

Giovani attivisti del partito "Russia Unita" hanno manifestato davanti alle ambasciate dei Paesi Nato che forniscono armi letali all'Ucraina, che molto spesso... 14.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-14T20:15+0200

2023-07-14T20:15+0200

2023-07-14T21:48+0200

russia

ucraina

manifestazione

proteste

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/0e/17364118_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_65ae6c9f402fc8ea970f025a22ac8bf7.jpg

Più di 2.500 attivisti della "Giovane Guardia di Russia Unita" e della "Compagnia di volontariato" a Mosca e San Pietroburgo si sono recati nelle Ambasciate dei Paesi ostili per esprimere indignazione per il sostegno al regime di Kiev da parte dei paesi della Nato che forniscono armi all'Ucraina."Oggi siamo stati all'Ambasciata della Lituania e alle Ambasciate di altri 10 Paesi che stanno trasferendo armi letali in Ucraina. Protestiamo contro il trasferimento di queste armi, dal momento che i civili sono sotto attacco. Con queste armi è stata bombardata la centrale idroelettrica di Kakhovskaya, proprio queste armi feriscono e mutilano anziani e bambini. Crediamo che il vertice che si svolge oggi a Vilnius sia veramente un vertice di morte, perché affronta la questione di come dotare l'Ucraina di nuove armi per uccidere i civili”, ha dichiarato Anton Demidov, presidente della Giovane Guardia di Russia Unita.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, manifestazione, proteste, nato