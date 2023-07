https://it.sputniknews.com/20230714/erdogan-spera-che-la-lettera-di-guterres-convinca-putin-a-prolungare-laccordo-sul-grano-17363516.html

Erdogan spera che la lettera di Guterres convinca Putin a prolungare l'accordo sul grano

Erdogan spera che la lettera di Guterres convinca Putin a prolungare l'accordo sul grano

Secondo il presidente turco, la lettera inviata a Putin dal segretario generale dell'ONU potrebbe spingere Mosca a prolungare l'accordo sul grano del Mar nero... 14.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-14T16:54+0200

2023-07-14T16:54+0200

2023-07-14T16:54+0200

recep erdogan

antónio guterres

vladimir putin

grano

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/15866988_0:193:3193:1989_1920x0_80_0_0_87767baecd53d3915053b126d40d7de0.jpg

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso la speranza che l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres al presidente russo Vladimir Putin sull'accordo sul grano contribuisca alla sua estensione.In precedenza era stato riferito che Guterres ha inviato una lettera al presidente russo Vladimir Putin con una proposta volta a estendere l'iniziativa del Mar Nero. A sua volta, Putin ha detto di non aver ancora visto la lettera.L'Iniziativa per il Mar Nero, firmata il 22 luglio 2022 da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevede l'esportazione di cereali e alimenti ucraini, nonché fertilizzanti attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. Il coordinamento del traffico navale è gestito dal Joint Coordination Center di Istanbul. Putin ha sottolineato che l'Occidente esporta la maggior parte del grano ucraino nei propri stati e non nei paesi africani bisognosi.L'iniziativa sui cereali è parte integrante dell'accordo. La seconda parte - il memorandum Russia-Onu, pensato per tre anni - prevede lo sblocco delle esportazioni russe di alimenti e fertilizzanti, tra i cui compiti principali c'erano il riallacciamento della banca russa Rosselkhozbank allo SWIFT, la ripresa delle forniture di macchine agricole, ricambi e servizi, il ripristino dell'oleodotto dell'ammoniaca Togliatti-Odessa e una serie di altri interventi. Come osservato da Mosca, questa parte del pacchetto di accordi non è stata ancora attuata.L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha dichiarato il 21 giugno che non ci sono i prerequisiti per estendere l'accordo sul grano, poiché gli obblighi nei confronti della Russia non vengono rispettati. L'accordo sul grano scade il 17 luglio.

https://it.sputniknews.com/20230714/agenzia-consolare-della-polonia-a-smolensk-sara-chiusa-il-31-agosto-17362586.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

recep erdogan, antónio guterres, vladimir putin, grano, onu