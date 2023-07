https://it.sputniknews.com/20230714/duma-di-stato-russa-adotta-la-legge-che-vieta-il-cambio-di-sesso-17361472.html

Duma di Stato russa adotta la legge che vieta il cambio di sesso

Duma di Stato russa adotta la legge che vieta il cambio di sesso

La Duma di Stato venerdì in sessione plenaria ha adottato in terza lettura la legge che vieta il cambio di sesso. 14.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-14T10:14+0200

2023-07-14T10:14+0200

2023-07-14T10:14+0200

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/532/56/5325620_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2db27a772f645ed1119cc695f4d8da5c.jpg

L'iniziativa è stata presentata alla Duma di Stato della Federazione Russa a maggio dai deputati di tutte e cinque le fazioni della Duma, guidati dal presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin. Il vicepresidente della Duma di Stato Pyotr Tolstoy ha osservato in precedenza che "quasi 400 parlamentari" sono diventati gli autori dell'iniziativa.La legge propone di annullare un matrimonio se uno dei coniugi ha cambiato sesso. Vengono apportate modifiche all'articolo 16 del codice di famiglia, che descrive le condizioni per lo scioglimento del matrimonio. È inoltre previsto che se esiste un certificato attestante che si è verificato un cambio di sesso, a una persona sarà vietato adottare bambini.Alle persone che hanno cambiato sesso prima dell'entrata in vigore della legge sul divieto di cambio di sesso non si applicheranno le sue norme.Il cambio di sesso non include interventi medici relativi al trattamento di anomalie congenite, malattie genetiche ed endocrine associate alla formazione di organi genitali nei bambini, su decisione della commissione medica. La procedura per l'emissione delle decisioni e l'elenco delle organizzazioni mediche saranno approvate dal governo della Federazione Russa."Questa decisione protegge i nostri cittadini, i bambini. Pensateci: ci sono state 50 volte più operazioni del cambio di sesso negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni - persone transgender (secondo i dati del 2022) sono 1 milione 640mila, di cui 1 milione 300mila adulti (0,5% della popolazione adulta) e 340.000 adolescenti (1,4% di tutti i bambini statunitensi di età compresa tra 13 e 17 anni). Trend mostruoso!", ha scritto Volodin in un post sul suo canale Telegram.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica