https://it.sputniknews.com/20230714/allargamento-della-nato-17362474.html

Allargamento della NATO

Allargamento della NATO

La NATO si è formata con dodici membri fondatori e in nove occasioni ha aggiunto nuovi membri, l'ultima delle quali è avvenuta nel 2023 quando la Finlandia è... 14.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-14T13:15+0200

2023-07-14T13:15+0200

2023-07-14T13:15+0200

nato

multimedia

russia

infografica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/ita/17362474.jpg?1689333337

Il primo allargamento della NATO dalla caduta del Muro di Berlino giunse con la riunificazione tedesca del 3 ottobre 1990, quando l'ex Germania dell'Est entrò a far parte della Repubblica Federale Tedesca e quindi dell'alleanza. Per ottenere l'approvazione sovietica di una Germania unita e parte della NATO, fu concordato che truppe straniere e armi nucleari non sarebbero state dislocate a est.L'8 luglio 1997, tre ex paesi del blocco sovietico (Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia) vennero invitati ad aderire alla NATO, che è stata accettata da tutti e tre, con l'accettazione ungherese approvata in un referendum in cui l'85,3% degli elettori ha sostenuto l'adesione alla NATO.Nonostante i dubbi tra gli occidentali e le proteste a est, l'allargamento continuò coinvolgendo altri sette paesi dell'Europa centrale e orientale. Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria e Romania vennero invitati per la prima volta ad avviare i colloqui di adesione durante il vertice di Praga del 2002 ed entrarono a far parte della NATO nel marzo 2004.Nel 2008, al vertice di Bucarest (Romania), la NATO acconsentì l'adesione di Croazia e Albania, entrambe poi entrate ufficialmente nell'aprile successivo. Nella stessa occasione venne dichiarato che anche Ucraina e Georgia avrebbero potuto farne parte. Il 5 giugno 2017 il Montenegro è diventato il 29° membro della NATO mentre il 27 marzo 2020 la Macedonia del Nord ne è diventata il 30° membro dopo che una disputa sul suo nome è stata risolta con la Grecia.Il 4 aprile 2023 la Finlandia è entrata a far parte della NATO come 31° membro.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, multimedia, russia, infografica, видео