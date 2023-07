https://it.sputniknews.com/20230714/agenzia-consolare-della-polonia-a-smolensk-sara-chiusa-il-31-agosto-17362586.html

Agenzia consolare della Polonia a Smolensk sarà chiusa il 31 agosto

L'agenzia consolare della Polonia a Smolensk sarà chiusa per decisione della parte russa dal 31 agosto, ha dichiarato il ministero degli Esteri polacco in una... 14.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza è stato riferito che il governo russo ha deciso di chiudere l'agenzia consolare della Polonia a Smolensk."Il Ministero degli Affari Esteri informa che in data 14 luglio 2023 l'Ambasciatore di Polonia a Mosca ha ricevuto una nota diplomatica dalla Federazione Russa con la quale si revoca il consenso rilasciato il 27 giugno 2011 per il funzionamento dell'agenzia consolare polacca a Smolensk. L'ufficio sarà abolito dal 31 agosto 2023 e le sue funzioni precedenti saranno svolte direttamente dall'ambasciata della Repubblica polacca a Mosca", si legge nella nota.Allo stesso tempo, il ministero degli Esteri ha affermato che "la Repubblica polacca si riserva il diritto di adottare misure appropriate in risposta".

