Vladimir Putin annuncia la ripresa dei programmi di maxi-sovvenzioni ai ricercatori

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato le direttive per la fornitura di finanziamenti a maxi-sovvenzioni a favore dei ricercatori fino al 2026. 13.07.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/10/17303134_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_90aca8ce5fb917acf1c4b1452087aca6.jpg

Il presidente russo Vladimir Putin, affidando l'incarico al Consiglio dei ministri e alla Duma di Stato della Federazione Russa, ha annunciato la ripresa del maxi-programma di sovvenzioni per i ricercatori.L'annuncio al Forum delle tecnologie future "Quantum World. Informatica e comunicazione", in corso a Mosca.Lo stesso ha sottolineato che è necessario aumentare la dimensione massima delle sovvenzioni e "accelerarne i tempi di attuazione".Prima di tutto, sottolinea il presidente russo, sarà necessario sostenere i principali progetti scientifici "dei nostri compatrioti e dei principali ricercatori stranieri, compresi quelli che hanno già partecipato alla creazione di laboratori di livello mondiale in Russia".Il Presidente ha sottolineato inoltre che le élite al potere di alcuni Stati hanno organizzato un blocco tecnologico della Russia, ma il Paese non si arrenderà, e continuerà ad andare avanti per la sua strada:Secondo Putin la dipendenza dalle tecnologie straniere costituisce una seria minaccia per la sicurezza nazionale, e porta all'indebolimento e alla perdita della sovranità.Lo stesso ha concluso osservando che la Russia ha tratto conclusioni e lezioni dopo che alcuni partner stranieri le hanno "chiuso la porta in faccia" in questo settore.

