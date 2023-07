https://it.sputniknews.com/20230713/opec-pubblicato-il-rapporto-con-le-tendenze-del-mercato-in-tutto-il-mondo-17360649.html

OPEC, pubblicato il rapporto con le tendenze del mercato in tutto il mondo

OPEC, pubblicato il rapporto con le tendenze del mercato in tutto il mondo

L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio ha pubblicato un rapporto mensile che evidenzia le principali tendenze dell'industria degli idrocarburi in...

La produzione di petrolio in Russia a maggio è rimasta al livello di 9,6 milioni di barili al giorno, secondo un nuovo rapporto dell'OPEC pubblicato giovedì.L'OPEC ha mantenuto le sue previsioni per la produzione russa di petrolio e condensato nel 2023 al livello di 10,28 milioni di barili al giorno e si aspetta ancora che diminuisca di 750.000 barili al giorno, secondo il nuovo rapporto dell'organizzazione pubblicato giovedì.La produzione russa di liquidi nel primo trimestre è stata di 10,1 mb/g, nel secondo — 10,22 mb/d, nel terzo e quarto trimestre — crescerà rispettivamente a 10,35 e 10,46 mb/d, secondo il rapporto.Aumento della produzione di petrolio dell'OPECLa produzione di petrolio dell'OPEC è aumentata di 91.000 barili al giorno a giugno - il secondo mese di tagli volontari alla produzione - rispetto al livello di maggio a 28,19 milioni di barili al giorno, secondo il suo nuovo rapporto pubblicato giovedì.Secondo i dati dell'OPEC, la conformità dell'alleanza con l'accordo sul taglio della produzione di petrolio è stata soddisfatta del 250%, con l'organizzazione che ha tagliato la produzione di 1,9 milioni di barili al giorno in aggiunta agli obblighi.Downgrade previsto per la produzione di petrolio nei paesi non OPECL'OPEC ha leggermente abbassato le sue previsioni per la produzione di petrolio per il 2023 al di fuori dell'organizzazione e prevede un aumento di 1,4 milioni di barili al giorno a 67,1 milioni di barili al giorno, secondo il suo nuovo rapporto mensile pubblicato giovedì.Lieve aggiornamento delle previsioni per gli Stati UnitiL'OPEC ha leggermente aggiornato le sue previsioni per la produzione di petrolio e condensato degli Stati Uniti nel 2023 e ora prevede un aumento di 720.000 barili al giorno a 12,61 milioni di barili al giorno, secondo il nuovo rapporto dell'organizzazione pubblicato giovedì.Nel rapporto di giugno, l'organizzazione prevedeva un aumento di 710.000 barili al giorno a 12,59 milioni di barili al giorno.Azioni petrolifere commerciali dell'OCSELe scorte commerciali di petrolio nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono aumentate di 20,2 milioni di barili a maggio e sono state al di sotto della media quinquennale di 101 milioni di barili, secondo il nuovo rapporto dell'OPEC pubblicato giovedì.

