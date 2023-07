https://it.sputniknews.com/20230713/lavrov-piani-consegna-caccia-f-16-a-kiev-determinano-uno-sviluppo-pericoloso-degli-eventi-17359451.html

Lavrov: piani consegna caccia F-16 a Kiev determinano uno sviluppo pericoloso degli eventi

Il ministro degli Esteri russo ha detto che non ci sarebbe motivo di parlare dell'uso di armi nucleari da parte della Russia se l'Occidente non prendesse... 13.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-13T09:06+0200

2023-07-13T09:06+0200

2023-07-13T09:06+0200

Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO stanno creando rischi di confronto diretto con la Russia, e questo potrebbe portare a conseguenze catastrofiche, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aggiungendo che Mosca considererà la consegna di F-16 con capacità nucleare a Kiev come una minaccia dell'Occidente. Il ministro ha detto che non ci sarebbe motivo di parlare dell'uso di armi nucleari da parte della Russia se l'Occidente non prendesse decisioni che creino rischi strategici. Lavrov ha anche ricordato che le condizioni per l'uso delle armi nucleari sono chiaramente definite nella dottrina militare della Russia. Inoltre, Lavrov ha definito i piani degli Stati Uniti di fornire all'Ucraina dei jet da combattimento F-16 "solo un esempio di sviluppo estremamente pericoloso degli eventi". Il diplomatico ha aggiunto che i soldati russi non si occuperanno di capire se alcuni jet sono in grado di trasportare armi nucleari o meno durante il combattimento. Il principale collaboratore del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev spera di ricevere la prima fornitura di jet da combattimento F-16 dai Paesi occidentali entro la fine del 2023. Il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato a giugno che l'Alleanza inizierà l'addestramento dei piloti ucraini su tali jet già questa estate.

