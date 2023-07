https://it.sputniknews.com/20230713/il-commercio-cina-russia-e-cresciuto-di-oltre-il-40-nella-prima-meta-delanno-17359597.html

Il commercio Cina-Russia è cresciuto di oltre il 40% nella prima metà del’anno

Il commercio Cina-Russia è cresciuto di oltre il 40% nella prima metà del’anno

Il commercio tra la Russia e la Cina nel periodo gennaio-giugno 2023 è aumentato del 40,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 114,547 miliardi di...

La Cina ha esportato beni per un valore di 52,284 miliardi di dollari in Russia nel periodo, mentre l'esportazione della Russia in Cina è aumentata del 19,4% raggiungendo i 62,263 miliardi di dollari. Nel mese di giugno, il commercio bilaterale è ammontato a 20,831 miliardi di dollari, con la Cina che ha esportato beni per 11,28 miliardi di dollari e importato beni per 9,551 miliardi di dollari dalla Russia. Le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti nella prima metà dell'anno sono diminuite del 17,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 239,35 miliardi di dollari, mentre le importazioni statunitensi verso la Cina hanno raggiunto 87,913 miliardi di dollari, con un calo del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, gli Stati Uniti rimangono tra i primi tre partner commerciali della Cina, insieme all'ASEAN e all'Unione Europea. Alla fine del 2022, il commercio tra Cina e Stati Uniti era aumentato dello 0,6% e aveva raggiunto 759,427 miliardi di dollari.

Notiziario

