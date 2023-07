https://it.sputniknews.com/20230713/erdogan-intende-discutere-dellacquisto-di-velivoli-anfibi-russi-quando-incontrera-putin-17360859.html

Erdogan intende discutere dell'acquisto di velivoli anfibi russi quando incontrerà Putin

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intende incontrare il leader russo Vladimir Putin per discutere dell'acquisto di aerei anfibi dalla Russia per... 13.07.2023, Sputnik Italia

Al ritorno dal vertice NATO di Vilnius, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato ai giornalisti che le autorità hanno stanziato 100 milioni di lire turche (circa 3 milioni e mezzo di euro) per la Direzione della Gestione dei Disastri per acquistare elicotteri e aerei. A febbraio, la Russia ha inviato velivoli anfibi Be-200 in Turchia per spegnere un incendio nel porto di Iskenderun. Come ha osservato il Cremlino, la data dei colloqui tra Putin ed Erdogan non è ancora stata fissata.

