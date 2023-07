https://it.sputniknews.com/20230713/biden-gli-usa-restano-legati-alla-nato-17361190.html

Biden: gli USA restano legati alla NATO

Biden: gli USA restano legati alla NATO

Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato un'intervista dopo i colloqui con la sua controparte finlandese, in cui si è soffermato su vari temi. 13.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-13T20:34+0200

2023-07-13T20:34+0200

2023-07-13T20:34+0200

joe biden

usa

finlandia

sauli niinistö

ucraina

nato

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12537648_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0340195056fdefb7bc5fba28f8abec77.jpg

Dopo i colloqui con il presidente finlandese Sauli Niinistö, il POTUS Joe Biden ha commentato la proposta del Congresso degli Stati Uniti di uscire dalla NATO. Secondo il presidente, gli Stati Uniti rimarranno legati alla NATOBiden ha anche dichiarato di non ritenere possibile che il conflitto in Ucraina possa continuare per diversi anni.Il presidente USA ritiene che la Russia non sia in grado di mandare aventi l'operazione speciale per tanto tempo e che la leadership russa ad un certo punto deciderà che è politicamente ed economicamente non redditizio continuare il conflitto. Anzi, secondo Biden, Mosca ha già perso.Durante l'intervista, Joe Biden ha nache toccato il tema dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, dicendo che l'Ucraina entrerà a far parte dell'Alleanza prima o poi, ma non durante il conflitto, poiché ciò potrebbe portare ad una guerra mondiale.I paesi della NATO, al vertice di Vilnius, hanno approvato un pacchetto di sostegno pluriennale per l'Ucraina composto da tre punti: un piano di assistenza per portare le forze armate ucraine a pari con gli standard della NATO, la creazione di un Consiglio NATO-Ucraina e la conferma del diritto dell'Ucraina ad aderire all'Alleanza del Nord Atlantico senza prima attuare un piano d'azione per ottenere l'adesione.Allo stesso tempo, non è stata indicata alcuna tempistica per l'ingresso dell'Ucraina nel blocco, cosa su cui Kiev ha insistito, così come non sono state espresse le condizioni che devono essere soddisfatte per ricevere un invito ufficiale.Il segretario generale dell'organizzazione Jens Stoltenberg ha anche affermato che per l'Ucraina "ora la cosa più importante è rimanere uno stato sovrano in Europa, altrimenti parlare di adesione alla NATO non avrebbe alcun senso".

https://it.sputniknews.com/20230713/vladimir-putin-annuncia-la-ripresa-dei-programmi-di-maxi-sovvenzioni-ai-ricercatori-17360970.html

https://it.sputniknews.com/20230713/erdogan-intende-discutere-dellacquisto-di-velivoli-anfibi-russi-quando-incontrera-putin-17360859.html

usa

finlandia

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

joe biden, usa, finlandia, sauli niinistö, ucraina, nato, russia