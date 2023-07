https://it.sputniknews.com/20230713/aie-la-produzione-petrolifera-russa-resta-stabile-nonostante-le-sanzioni-occidentali-17360523.html

AIE: la produzione petrolifera russa resta stabile nonostante le sanzioni occidentali

Si prevede che la produzione di petrolio della Russia rimarrà stabile nonostante le sanzioni occidentali e il calo della domanda globale, secondo un rapporto... 13.07.2023, Sputnik Italia

L’AIE ha piuttosto rivisto al ribasso la sua previsione per la domanda globale di petrolio a 102,1 milioni di barili al giorno nel 2023. Al contempo l’Agenzia ha aggiornato la sua previsione di crescita della produzione petrolifera globale nell’anno, prevedendo un aumento di 1,6 milioni di barili al giorno a 101,5 milioni di barili al giorno. Le riserve totali di petrolio e prodotti petroliferi nei Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che comprendono le riserve commerciali e statali, sono aumentate di 5,4 milioni di barili a maggio, ma sono inferiori alla media quinquennale, ha dichiarato l'Agenzia. I Paesi OPEC+ che hanno obblighi in base all'accordo sulla limitazione della produzione di petrolio hanno diminuito la produzione di 70.000 barili al giorno a giugno, raggiungendo i 37,03 milioni di barili al giorno, con un divario rispetto alle quote di quasi 2,55 milioni di barili al giorno.

