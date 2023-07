https://it.sputniknews.com/20230712/orrore-e-caos-mercenario-irlandese-rivela-dettagli-imbarazzanti-sulla-controffensiva-ucraina-17357643.html

“Orrore e caos”: mercenario irlandese rivela dettagli imbarazzanti sulla controffensiva ucraina

Un mercenario straniero coinvolto nei combattimenti dalla parte di Kiev ha descritto la controffensiva ucraina come "orrore" e "caos", con unità di truppe... 12.07.2023, Sputnik Italia

Il mercenario irlandese Rhys Byrne, che ha preso parte ai combattimenti nella direzione di Zaporozhye, ha descritto la situazione della controffensiva come "terribile" in un'intervista con il canale televisivo. Il mercenario ha riferito che la sua unità di 40 uomini, che comprendeva ucraini, americani e britannici, non aveva copertura aerea. Inoltre, il mercenario ha notato che un paio di carri armati ucraini hanno abbandonato le loro posizioni durante la battaglia. Allo stesso tempo, non sono stati specificati i dettagli, il luogo e l'ora dell'accaduto.

