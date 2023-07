https://it.sputniknews.com/20230712/ministero-difesa-russo-in-via-di-completamento-il-passaggio-di-attrezzature-militari-della-wagner-17358739.html

Ministero difesa russo: in via di completamento il passaggio di attrezzature militari della Wagner

Ministero difesa russo: in via di completamento il passaggio di attrezzature militari della Wagner

Le forze armate della Federazione Russa stanno completando, secondo il piano, il passaggio di armi e attrezzature militari dalle unità del gruppo Wagner, ha... 12.07.2023, Sputnik Italia

"Secondo il piano, le forze armate della Federazione Russa stanno completando l'accettazione di armi e attrezzature militari dalle unità del gruppo Wagner", ha affermato il ministero della Difesa.Tra le attrezzature trasferite alle forze armate russe dalle unità del gruppo Wagner, secondo il dipartimento, decine di unità non sono mai state utilizzate in condizioni di combattimento. I veicoli cingolati pesanti, supporti di artiglieria semoventi ad alta capacità e carri armati vengono portati alle basi sul campo da trattori a ruote su reti da traino per evitare danni alle strade asfaltate. I veicoli su ruote arrivano da soli."Tutte le attrezzature e le armi vengono consegnate nelle aree posteriori, dove le unità di riparazione e restauro delle Forze armate della Federazione Russa effettuano la manutenzione e la preparazione per l'uso previsto", ha affermato il ministero della Difesa.

