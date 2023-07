https://it.sputniknews.com/20230712/le-forze-armate-russe-distruggono-depositi-di-carburante-delle-forze-ucraine-della-regione-di-17358530.html

Le forze armate russe distruggono depositi di carburante delle forze ucraine della regione di Odessa

L'annuncio della distruzione dei depositi di carburante dell'esercito ucraino dato dal ministero della Difesa russo. 12.07.2023, Sputnik Italia

Unità dell'esercito russo hanno colpito gli impianti di stoccaggio delle forze ucraine nella regione di Odessa.L'annuncio dato dal ministero della Difesa, in una nota:Trenta gli attacchi di parte ucraina respinti in direzione di Donetsk da parte dell'esercito russo, supportato dall'aviazione e dall'artiglieria.Danni inferti a raggruppamenti di truppe in 2 aree a ovest di Andreevka e Kleshcheevka, località della DPR.Sempre nella DPR le forze aeree missilistiche e l'artiglieria hanno effettuato un attacco al posto di comando e osservazione del battaglione della 5a brigata della Guardia nazionale ucraina, nella regione di Yampol.Un deposito di munizioni della prima brigata delle forze speciali ucraine, nei pressi di Vovchansk, regione di Kharkov, è stato distrutto.

