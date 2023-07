https://it.sputniknews.com/20230712/la-nato-e-pronta-a-schierare-100mila-soldati-in-polonia-se-necessario-17358871.html

La NATO è pronta a schierare 100mila soldati in Polonia "se necessario"

Duda ha affermato che la NATO ha adottato un piano per trasferire 100.000 soldati in Polonia in caso di necessità. 12.07.2023, Sputnik Italia

I membri dell'Alleanza del Nord Atlantico hanno adottato un piano per trasferire 100.000 soldati in Polonia "se necessario", ha detto il presidente polacco Andrzej Duda, il cui discorso è stato trasmesso dalla televisione polacca.Secondo Duda, questi sono i postulati "che sono approvati dalla NATO nell'ambito dei piani di difesa".Ora circa 10mila soldati dell'Alleanza sono di stanza sul territorio della repubblica, la maggior parte dei quali rappresenta le forze armate statunitensi.Inoltre, in Polonia verranno collocati magazzini con armi.

