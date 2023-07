https://it.sputniknews.com/20230712/il-regno-unito-ammette-stavamo-costruendo-la-capacita-militare-dellucraina-prima-del-conflitto-17358189.html

Il Regno Unito ammette: stavamo costruendo la capacità militare dell'Ucraina prima del conflitto

Ben Wallace, segretario alla Difesa britannico ammette che il Regno Unito, insieme con Stati Uniti, Canada, Svezia, ha aiutato l'Ucraina a rafforzare le... 12.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-12T13:53+0200

2023-07-12T13:53+0200

2023-07-12T13:53+0200

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato questo mercoledì che il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada e la Svezia hanno investito in Ucraina e costruito le capacità militari del Paese prima dell'inizio della crisi del febbraio 2022.A febbraio di quest'anno, Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha ammesso di aver detto all'ex- cancelliere tedesco Angela Merkel e al presidente francese Emmanuel Macron che Kiev non ha mai avuto intenzione di rispettare gli accordi di Minsk.La Merkel ha dichiarato che l'accordo era stato solo un tentativo dare all'Ucraina il tempo di guadagnare forza in vista di un confronto militare su vasta scala.

