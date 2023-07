https://it.sputniknews.com/20230712/google-citata-in-giudizio-per-il-presunto-scraping-dei-dati-utenti-senza-consenso-per-sviluppo-ia-17359090.html

Google citata in giudizio per il presunto scraping dei dati utenti senza consenso per sviluppo IA

Google citata in giudizio per il presunto scraping dei dati utenti senza consenso per sviluppo IA

L'accusa è di "web scraping", una tecnica di estrazione dei dati informatici mediante programmi ad hoc. Google è accusato di farne uso da tempo per intenti... 12.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-12T21:04+0200

2023-07-12T21:04+0200

2023-07-12T21:04+0200

google

tecnologia

informatica

usa

accuse

internet

privacy

mondo

california

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/12589375_100:0:598:280_1920x0_80_0_0_c7575c9973cbdbdf14c47e35ce7c4e97.png

Il colosso dell’informatica Google è stato citato in giudizio presso un tribunale federale della California con l’accusa di “captare” i dati personali degli utenti senza il dovuto consenso, in violazione delle leggi sul copyright.L’accusa sostiene che Google "ha segretamente rubato tutto ciò che è stato creato e condiviso su Internet da centinaia di milioni di americani", prendendo le "informazioni personali e professionali" delle persone al fine di sviluppare i propri prodotti commerciali nel settore delle IA.Prodotti dell’Intelligenza Artificiale come il chatbot Bard, per citarne uno.La causa, portata avanti dallo studio legale di interesse pubblico Clarkson, nomina Google, la sua società madre Alphabet e la controllata di ricerca AI Google DeepMind tra gli imputati.Questo il commento sul merito, all’apertura della causa dell’avvocato Tim Giordano, dello studio che ha aperto la causa, a un media statunitense:Intanto la Federal Trade Commission degli Stati Uniti il mese scorso ha dichiarato che le aziende dovrebbero raccogliere i dati per il miglioramento dei loro algoritmi "legalmente", mentre Google ha semplicemente deciso di aggiornare "silenziosamente" la sua politica sulla privacy online, con l’intento di guadagnare posizioni sull’uso privato e commerciale.I querelanti chiedono “un provvedimento ingiuntivo sotto forma del congelamento temporaneo dello sviluppo commerciale e dell’uso commerciale”, nonché danni non specificati.Ryan Clarkson, fondatore e managing partner di Clarkson, ha anche suggerito che Google dovrebbe fornire alle persone l'opportunità di "rinunciare" all'utilizzo dei propri dati nel processo di formazione sull'intelligenza artificiale.

usa

california

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

google, tecnologia, informatica, usa, accuse, internet, privacy, mondo, california