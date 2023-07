https://it.sputniknews.com/20230712/berlino-verso-il-no-al-centro-di-manutenzione-per-leopard-in-polonia-varsavia-chiede-troppo-17358978.html

Berlino verso il no al centro di manutenzione per Leopard in Polonia: Varsavia chiede troppo

Berlino verso il no al centro di manutenzione per Leopard in Polonia: Varsavia chiede troppo

La Germania si ritirerà dal progetto per la costruzione di un centro di manutenzione per i carri armati Leopard 2 in Polonia, a causa delle troppe aspettative... 12.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-12T19:31+0200

2023-07-12T19:31+0200

2023-07-12T19:31+0200

germania

polonia

carri armati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/03/16959151_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_ff0c7f5dce91f815faa36f52fbf253b0.jpg

Lo riferisce un quotidiano tedesco, citando fonti.Berlino vuole che i carri armati vengano riparati il più vicino possibile al confine ucraino, ma la Polonia ha fissato quelli che la Germania ha descritto come prezzi irragionevoli per la manutenzione dell'equipaggiamento militare, ha riferito il giornale.Il ministero della Difesa tedesco annuncerà ufficialmente il suo ritiro dal progetto nei prossimi giorni, afferma l'articolo.A metà giugno, l'inviato polacco alla NATO Tomasz Szatkowski ha affermato che Varsavia e Berlino stavano progettando di istituire un centro di riparazione per i carri armati Leopard di fabbricazione tedesca nella città meridionale di Gliwice, in Polonia, nel prossimo futuro. Szatkowski ha affermato che la Polonia è anche interessata a fornire assistenza ai carri armati Abrams fabbricati negli Stati Uniti.Tuttavia, a luglio, una testata tedesca ha riferito, citando fonti, che Berlino e Varsavia non sono riuscite a raggiungere un consenso su una bozza finale dell'accordo sul centro, poiché la Polonia ha richiesto oltre 100.000 euro per la manutenzione di un solo carro armato come preventivo. In confronto, in Germania, il costo di tale lavoro di solito non supera i 12.000 euro per carro armato, afferma l'articolo.

germania

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, polonia, carri armati