Zakharova: "Illegale il divieto di partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova si è espressa sulla Dichiarazione Speciale appena adottata dai Paesi non allineati a Baku, in... 11.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-11T14:11+0200

2023-07-11T14:11+0200

2023-07-11T15:55+0200

russia

dichiarazioni

mosca

sport

olimpiadi

risoluzione

europa

politica internazionale

politica

mondo

"L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) continua a sostenere risoluzioni illegali e illegittime che chiedono un divieto totale sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi Olimpici".A scriverlo Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.Tali risoluzioni, prosegue la stessa, violano in particolare la Carta Olimpica, ma anche la Dichiarazione di Berlino dell'Unesco del 2013, diverse risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul tema, infine la Dichiarazione universale dei diritti umani.Su iniziativa del Presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, il Movimento dei Paesi Non Allineati (120 Stati e altri 20 osservatori) ha adottato una Dichiarazione Speciale della Riunione Ministeriale dell'Ufficio di Coordinamento del Movimento dei Non Allineati con l'invito a garantire la partecipazione di tutte le squadre nazionali ai Giochi Olimpici di Parigi.La Dichiarazione è già stata accolta con favore dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, che ha dichiarato in proposito:Le prossime Olimpiadi si terranno a Parigi nel 2024, dal 26 luglio all'11 agosto 2024.

2023

