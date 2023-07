https://it.sputniknews.com/20230711/vertice-incontro-biden-erdogan-a-margine-del-vertice-nato-17356817.html

Vertice, incontro Biden-Erdogan a margine del vertice NATO

Il presidente turco Erdogan ha avuto colloqui con i rappresentanti di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a margine del vertice della NATO in corso a Vilnius... 11.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-11T22:01+0200

2023-07-11T22:01+0200

2023-07-11T22:01+0200

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/839/60/8396007_0:229:2827:1819_1920x0_80_0_0_030a4565bb81e060a49544cb951862ad.jpg

Il presidente turco Recep Erdogan e il suo omologo statunitense Joe Biden si sono incontrati nel quadro del vertice NATO di Vilnius.A riferirlo, il canale di lingua turca Haber.Con l'occasione il presidente turco ha dichiarato che "è giunto il momento per le consultazioni con gli Usa nell'ambito del meccanismo strategico a livello di capi di Stato".Lo stesso ha dichiarato che considera l'incontro con il presidente statunitense Joe Biden come un primo passo in questa direzione.All'incontro tra le delegazioni hanno partecipato da parte turca il ministro della Difesa nazionale Yasar Guler, il capo dell'organizzazione di intelligence nazionale Ibrahim Kalın, il capo del dipartimento delle comunicazioni presidenziali Fahrettin Altun.A margine del vertice, Erdogan ha inoltre avuto colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Rishi Sunak.

vertice nato, mondo, diplomazia internazionale, diplomazia, emmanuel macron, premier, colloqui