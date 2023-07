https://it.sputniknews.com/20230711/shoigu-sulla-controffensiva-ucraina-kiev-ha-perso-oltre-26mila-uomini-17356351.html

Shoigu sulla controffensiva ucraina: Kiev ha perso oltre 26mila uomini

Il ministro della Difesa della Federazione Russa Sergey Shoigu parla delle ingenti perdite dell'Ucraina dall'inizio della controffensiva, sottolineando come si... 11.07.2023, Sputnik Italia

Dall'nizio della controffensiva Kiev ha perso più di 26.000 uomini e 3.000 pezzi di equipaggiamento. Lo ha reso noto il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu questo martedì in una dichiarazione ai giornalisti.Lo stesso prosegue sottolineando l'enorme suspence creata dalle aspettative della controffensiva ucraina in vista del vertice in corso della NATO, in Lituania a Vilnius, come si evince dalle sue stesse parole, riportate in calce:"Per riassumere alcuni risultati", prosegue il ministro, "cosa hanno ancora ottenuto per questa controffensiva ampiamente pubblicizzata e annunciata, come l'hanno definita, strategica". Alla fine, con cosa si sono avvicinati al vertice della NATO? Dal 4 giugno, le perdite del nemico ammontano a più di ventiseimila militari e tremila unità di armi varie", conclude il ministro.Il vertice della NATO è in corso da quest'oggi nella capitale della Lituania, Vilnius. Partecipano al vertice le più alte cariche dell'Alleanza, oltre al segretario generale Jens Stoltenberg.

