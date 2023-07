https://it.sputniknews.com/20230711/nonostante-sanzioni-e-sforzi-degli-usa-lindia-continua-a-cooperare-su-piu-fronti-con-la-russia-17355328.html

Nonostante sanzioni e sforzi degli Usa, l'India continua a cooperare su più fronti con la Russia

Nonostante sanzioni e sforzi degli Usa, l'India continua a cooperare su più fronti con la Russia

Nonostante le sanzioni, ed i tentativi di parte americana di forzare l'India ad interrompere i rapporti, la collaborazione tra Russia e India continua sul... 11.07.2023, Sputnik Italia

usa

washington

russia

mosca

diplomazia

india

asia

relazioni internazionali

tecnologia

commercio

Sebbene l'India esprima la propria volontà di collaborare con gli Stati Uniti, il Paese continua a collaborare con la Russia.È quanto riporta una importante agenzia giornalistica riferendosi al fatto che il governo di Nuova Delhi acquista miliardi di dollari in armi e armamenti dagli Stati Uniti, sottolineando che Nuova Dehli non lo fa certo per allontanarsi dall'omologo settore russo, quanto piuttosto per sviluppare la propria industria interna militare:L'apertura della crisi in atto in Ucraina ha visto costretta l'India a spostare la propria attenzione sulla propria attenzione in misura maggiore sulla propria produzione diversificando inoltre le importazioni.Derek Grossman, analista per la Rand Corporation e membro del QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), una alleanza strategica tra India appunto, Giappone, Stati Uniti e Australia, ha ricordato che l'India se da un lato con l'appartenenza ad una tale alleanza intende rafforzare i legami con l'Occidente, dall'altro non cancella i propri rapporti di vecchia data con la Russia.La pubblicazione conclude sottolineando che "Nuova Delhi non si rifiuterà di lavorare con Mosca".

