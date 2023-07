https://it.sputniknews.com/20230711/la-nato-chiede-alla-georgia-di-rispettare-il-map-17356696.html

La NATO chiede alla Georgia di rispettare il MAP

La NATO chiede alla Georgia di rispettare il MAP

L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord ha dichiarato il diritto per la Georgia all'adesione, ma solo a patto di rispettare il piano di azione... 11.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-11T20:45+0200

2023-07-11T20:45+0200

2023-07-11T20:45+0200

nato

alleanza

georgia

adesione

requisiti

europa

mondo

geopolitica

diplomazia

balcani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/15627173_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_3ec61d030ae5eedb9915316e68ec2b25.jpg

Dalla Dichiarazione finale che emerge dal vertice della NATO andato in atto quest'oggi nella capitale della Lituania, Vilnius, emerge la conferma della volontà di far entrare nell'Alleanza la Georgia, ma solo previo rispetto del piano d'azione per l'adesione (MAP):Allo stesso tempo la NATO ha espresso l'auspicio di rafforzare i legami con la Serbia, invitando quest'ultima a "impegnarsi in modo costruttivo".

georgia

europa

balcani

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, alleanza, georgia, adesione, requisiti, europa, mondo, geopolitica, diplomazia, balcani, serbia