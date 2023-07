https://it.sputniknews.com/20230711/il-ritiro-della-russia-dallaccordo-sul-grano-destabilizzera-lintero-mercato-17355609.html

Il ritiro della Russia dall'accordo sul grano destabilizzerà l'intero mercato

Il ritiro della Russia dall'accordo sul grano destabilizzerà l’intero mercato

11.07.2023

2023-07-11T14:28+0200

2023-07-11T14:28+0200

2023-07-11T14:28+0200

Ankara non ha ancora determinato le sue perdite dall'eventuale ritiro della Russia dall'Accordo sul grano, ma c'è chiarezza e comprensione sul fatto che ciò destabilizzerà e influirà su tutti i partecipanti al mercato, ha dichiarato a Sputnik una fonte che ha familiarità con i negoziati relativi all'iniziativa sul grano del Mar Nero. L'’Accordo sul grano’ scade il 17 luglio. Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto in precedenza sia per telefono che di persona che conta sui colloqui con il Presidente russo Vladimir Putin e sulla sua posizione costruttiva. Il leader turco ha anche detto che Ankara si aspetta che l'accordo venga esteso almeno una volta ogni tre mesi, mentre in generale la Turchia spera di estendere il meccanismo per due anni. Il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, ha dichiarato l'8 luglio che non c'è ancora alcuna certezza su un incontro tra Putin ed Erdogan, e il Presidente russo non ha in programma una conversazione telefonica con il suo omologo turco. In precedenza, il Ministero degli Esteri russo ha osservato che la Russia continua ad affrontare i suoi obblighi come parte dell'Iniziativa del Mar Nero in buona fede e in modo responsabile e sta compiendo gli sforzi necessari in stretta conformità con le regole di procedura per garantire che tutte le navi partecipanti siano in grado di completare con successo la loro missione e di lasciare il Mar Nero prima della scadenza dell'accordo. L'Iniziativa del Mar Nero, che è stata firmata dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU il 22 luglio 2022, prevede l'esportazione di grano e alimenti ucraini, nonché di fertilizzanti, attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.

