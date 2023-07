https://it.sputniknews.com/20230711/il-presidente-lituano-chiede-basi-permanenti-della-nato-vicino-ai-confini-con-la-russia-17355073.html

Il presidente lituano chiede basi permanenti della NATO vicino ai confini con la Russia

La NATO dovrebbe abbandonare le disposizioni dell'Atto di fondazione con la Russia, afferma il presidente lituano Nauseda. 11.07.2023, Sputnik Italia

Dal momento che la Russia sta compiendo passi attivi per dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia - e abbiamo tutte le prove che questo stia accadendo - dovremmo finalmente dichiarare morto questo atto fondante Russia-NATO", ha detto Nausseda. L'atto, che è stato firmato nel 1997, dice: "La NATO riafferma che nell'ambiente di sicurezza attuale e prevedibile, l'Alleanza perseguirà le sue missioni di difesa collettiva e altre missioni attraverso le necessarie capacità di interoperabilità, integrazione e rafforzamento, piuttosto che attraverso l'ulteriore dispiegamento permanente di forze da combattimento sostanziali". Inoltre, il documento afferma che il blocco e la Russia non si considerano avversari.

