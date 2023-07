https://it.sputniknews.com/20230711/fbi-e-lintelligence-ucraina-lavorano-insieme-per-rimuovere-gli-account-filorussi-dai-social-media-17354960.html

FBI e l'intelligence ucraina lavorano insieme per rimuovere gli account filorussi dai social media

L'FBI ha collaborato con SBU, il Servizio di sicurezza ucraino, per rimuovere gli account filorussi sui social network, riferisce la CNN. 11.07.2023, Sputnik Italia

Un consigliere della Commissione Giudiziaria ha detto al canale televisivo che la commissione intendeva utilizzare il documento per sostenere che le agenzie avevano interferito in modo improprio con la libertà di parola. Si specifica che il capo dell'FBI Christopher Wray dovrà comparire davanti al Congresso questa settimana. Secondo i media, il rapporto si basa sulle informazioni contenute in diversi mandati di comparizione che la commissione ha inviato a Meta*, così come ad Alphabet, la società madre di Google e YouTube, nel mese di febbraio, nell'ambito di un'indagine sul possibile coinvolgimento del governo federale degli Stati Uniti nella censura dei social media. Come si nota nelle e-mail citate nel rapporto, l'FBI non chiede la rimozione dei contenuti, ma chiede ai social network di rivedere gli account e di "prendere le misure che ritengono appropriate". * Le attività di Meta (Facebook, Instagram, Threads) sono vietate in Russia in quanto estremiste.

