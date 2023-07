https://it.sputniknews.com/20230711/ambasciatore-russo-gli-usa-intendono-rafforzare-il-controllo-sui-paesi-europei-attraverso-lucraina-17355226.html

Ambasciatore russo: gli USA intendono rafforzare il controllo sui Paesi europei attraverso l'Ucraina

Ambasciatore russo: gli USA intendono rafforzare il controllo sui Paesi europei attraverso l'Ucraina

La politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina mira a consolidare il controllo degli Stati Uniti sui suoi alleati in Europa e ad impedire lo sviluppo... 11.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-11

2023-07-11T12:35+0200

2023-07-11T12:35+0200

Secondo il diplomatico, dopo l'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, gli anglosassoni hanno tagliato tutte le strade per gli accordi di pace, sebbene ci fossero i prerequisiti già a marzo. Tokovinin ha sottolineato che gli Stati Uniti non sono interessati a porre fine al conflitto. Konstantin Gavrilov, capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, ha detto in precedenza che gli Stati Uniti sono indifferenti al destino dell'Europa sullo sfondo del conflitto in Ucraina. Il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitriy Medvedev, ha affermato che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta attirando il governo ucraino con la prospettiva di aderire alla NATO, mentre la realizzazione di un tale scenario significherebbe una terza guerra mondiale.

