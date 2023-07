https://it.sputniknews.com/20230710/stoltenberg-presidente-turco-erdogan-accetta-ammissione-della-svezia-nella-nato-il-prima-possibile-17354787.html

Stoltenberg: presidente turco Erdogan accetta ammissione della Svezia nella NATO il prima possibile

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che la Turchia ha sollevato il veto alla domanda di adesione all'Alleanza atlantica della... 10.07.2023, Sputnik Italia

"Il presidente Erdogan ha accettato di presentare il protocollo sull'adesione della Svezia alla NATO per la ratifica al Parlamento il prima possibile e di collaborare con lui per ratificare questo documento il prima possibile".Lo ha affermato il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg:Le dichiarazioni del segretario in vista del vertice della NATO di Vilnius.Ha promesso che la NATO, a sua volta, creerà un meccanismo speciale e la carica di un rappresentante speciale per combattere il terrorismo

