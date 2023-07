https://it.sputniknews.com/20230710/sergey-lavrov-non-un-solo-punto-dellaccordo-sul-grano-e-stato-soddisfatto-17353549.html

Sergey Lavrov: non un solo punto dell'accordo sul grano è stato soddisfatto

Infruttuosi gli sforzi da parte delle Nazioni Unite per l'attuazione degli accordi sul grano per quel che concerne la parte russa. A dirlo questo lunedì il... 10.07.2023, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato questo lunedì che "gli sforzi delle Nazioni Unite per attuare la parte russa degli accordi del pacchetto di Istanbul non hanno prodotto alcun risultato".L'iniziativa sui cereali cui fa riferimento il ministro riguarda gli accordi siglati a Istanbul che avrebbero dovuto permettere il commercio di prodotti agricoli, cerali e feritilizzanti di provenienza anche russa in partenza dai porti sul mar Nero, con garanzie di transito nel quadro della crisi in corso in Ucraina. A partecipare gli accordi, la Russia in primis, l'Ucraina, la Turchia e l'Onu.Ma tra gli obiettivi pianificati principali vi era inoltre il ricollegamento della Banca agricola russa al sistema Swift, la ripresa delle forniture di macchine agricole, pezzi di ricambio e servizi, il ripristino del gasdotto di ammoniaca Togliatti-Odessa e una serie di altre misure.Il 21 giugno scorso il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che non vi erano i prerequisiti per estendere l'accordo sul grano, "dal momento che gli obblighi nei confronti della Russia non vengono rispettati".Gli ha fatto eco il ministro degli esteri Sergey Lavrov, che ha dichiarato oggi in proposito:Le dichiarazioni di Lavrov rilasciate in conferenza stampa nel quadro del sesto round del dialogo strategico GCC (Consiglio di cooperazione del Golfo) -Russia.

